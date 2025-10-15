В Орловской области благоустроили «Курган Славы»

Мемориал находится в Ливенском районе.

Ранее местным властям пришлось увеличить стоимость контракта, чтобы найти подрядчика. Цена выросла до 13,33 миллиона рублей.

Работы велись по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Орловской области». На «Кургане Славы» заменили тротуарную плитку, отремонтировали ступени, обустроили дорожки и бордюры. Основание шпиля облицевали в расцветке георгиевской ленты.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, также здесь появилась военная техника. Кроме того, был установлен и поклонный крест. Также рядом с «Курганом Славы» разместили беседку.

Мемориал является главным ориентиром при въезде в Ливенский район. В этих местах с 1941-го по 1943-й годы проходил передний край обороны города Ливны.

ИА «Орелград»