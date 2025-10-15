В Колпнянской ЦРБ появились новые молодые специалисты

Штат орловской больницы пополнился двумя медиками.

Теперь здесь будут работать хирург Хумоюн Абдурахманов и акушер-гинеколог Екатерина Стебаева.

Как рассказали в департаменте здравоохранения, Абдурахманов окончил Орловский медицинский институт. Затем он работал в областной клинической больнице.

Стебаева является местной уроженкой. Она обучалась в Курском государственном медицинском университете и в ординатуре Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Затем орловчанка вернулась на свою малую родину.

Ранее стало известно, что в Ливенскую ЦРБ тоже пришёл новый молодой врач — участник программы «Земский доктор».

ИА «Орелград»