В Колпнянской ЦРБ появились новые молодые специалисты

15.10.2025 | 17:05 Медицина, Новости

Штат орловской больницы пополнился двумя медиками.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Теперь здесь будут работать хирург Хумоюн Абдурахманов и акушер-гинеколог Екатерина Стебаева.

Как рассказали в департаменте здравоохранения, Абдурахманов окончил Орловский медицинский институт. Затем он работал в областной клинической больнице.

Стебаева является местной уроженкой. Она обучалась в Курском государственном медицинском университете и в ординатуре Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Затем орловчанка вернулась на свою малую родину.

Ранее стало известно, что в Ливенскую ЦРБ тоже пришёл новый молодой врач — участник программы «Земский доктор».

