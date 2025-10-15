Во Мценске назначили дату выборов главы

Здесь состоится внеочередное заседание городского совета.

Как сообщает газета «Мценский край», оно пройдёт 20 октября, в ближайший понедельник. Заседание начнётся в 14 часов.

Депутаты встретятся в здании местной администрации, в малом зале. Избрание нового главы станет основным вопросом повестки дня.

Напомним, полномочия предыдущего, Николая Кочетаева, досрочно прекратились 9 октября — по решению суда, в связи с утратой доверия. Он занимал должность с 2022-го года.

Иск подала прокуратура. Причиной стал конфликт интересов между Кочетаевым и его супругой.

ИА «Орелград»