Облсуд отклонил жалобу Кочетаева

9.10.2025 | 14:05 Важное, Закон и порядок, Новости

Он пытался изменить решение нижестоящей инстанции.

Фото: adm-mtsensk.ru

Напомним, ранее Мценский районный суд досрочно прекратил полномочия Николая Кочетаева на посту главы Мценска в связи с утратой доверия. Причиной стал конфликт интересов между ним и его супругой, главой ООО «Стандарт».

Иск подала прокуратура. Однако Кочетаев не согласился с выводами райсуда и подал жалобу в областную инстанцию.

Сегодня стало известно, что облсуд оставил решение в силе. Таким образом, Кочетаев должен перестать быть главой Мценска. Тем не менее, пока что на официальном сайте муниципального образования он по-прежнему указан в этом качестве.

Николай Кочетаев занял эту должность в 2022-м году. За год до этого он стал депутатом городского совета. Ранее, с 2014 по 2021, орловец работал гендиректором того же ООО «Стандарт».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU