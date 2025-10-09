Облсуд отклонил жалобу Кочетаева

Он пытался изменить решение нижестоящей инстанции.

Напомним, ранее Мценский районный суд досрочно прекратил полномочия Николая Кочетаева на посту главы Мценска в связи с утратой доверия. Причиной стал конфликт интересов между ним и его супругой, главой ООО «Стандарт».

Иск подала прокуратура. Однако Кочетаев не согласился с выводами райсуда и подал жалобу в областную инстанцию.

Сегодня стало известно, что облсуд оставил решение в силе. Таким образом, Кочетаев должен перестать быть главой Мценска. Тем не менее, пока что на официальном сайте муниципального образования он по-прежнему указан в этом качестве.

Николай Кочетаев занял эту должность в 2022-м году. За год до этого он стал депутатом городского совета. Ранее, с 2014 по 2021, орловец работал гендиректором того же ООО «Стандарт».

ИА «Орелград»