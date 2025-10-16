Орловский детсад победил на всероссийском конкурсе

Его признали «Лучшим инклюзивным детским садом» страны.

В такой номинации победил Детский сад №92 города Орла.

Награждение состоялось в рамках конкурса «Лучшая инклюзивная школа России». В этом году он проводился уже в 12-й раз. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения России.

Коллективом орловского учреждения руководит Лариса Сидякина. Детсад представил жюри свой инновационный опыт организации инклюзивной среды, где каждый ребёнок, независимо от особенностей здоровья, может почувствовать себя уверенно и счастливо.

«Уже несколько лет воспитатели детского сада №92 работают с особой группой ребят-аутистов… К этой победе они шли давно, и, безусловно, она заслуженная!» – так прокомментировала новость начальник городского управления образования, спорта и физкультуры Анастасия Сергеева.

ИА «Орелград»