Облсуд оставил в силе приговор «телевизионному мошеннику»

Он пытался обмануть орловчанку, представляясь мастером по ремонту телевизоров.

Изначально дело рассматривал Советский районный суд Орла. Мужчину признали виновным по статье 159, часть 3 (мошенничество), и приговорили к двум годам принудительных работ. При этом 10% его дохода должно уходить на государственный счёт.

Как сообщает прокуратура Орловской области, в сентябре минувшего года данный гражданин, представляясь мастером по ремонту телевизоров, пришёл к пожилой орловчанке.

Встречу согласовали заранее. Мужчина забрал из квартиры телевизор, пообещав отремонтировать его. Свою услугу он оценил в 10 тысяч рублей. При этом он не собирался заниматься ремонтом.

Затем «подсудимый сообщил потерпевшей заведомо ложную информацию о том, что стоимость ремонтных работ составила 355 тысяч рублей». Женщина передала ему эту сумму. В этот момент гражданина задержали сотрудники правоохранительных органов.

Осуждённый пытался обжаловать приговор первой инстанции в областном суде. Однако там его оставили без изменения. Сейчас приговор вступил в силу.

ИА «Орелград»