Условия субсидирования орловских казаков скорректировали

Утверждены новые критерии и шкала оценки заявок на участие в отборе получателей субсидий.

Конкурсный отбор казачьих обществ на получение субсидии из бюджета Орловской области отныне будет проводиться в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Ранее проведение отбора обеспечивалось посредством государственной специализированной информационной системы «Портал Орловской области – публичный информационный центр».

Соответствующие изменения в постановление о субсидировании внесло правительство Орловской области. В частности, скорректированы критерии и шкала оценки заявок на участие в отборе получателей субсидий. Последние выдаются казакам на реализацию мероприятий в сфере охраны общественного порядка, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, охраны лесов, объектов обеспечения жизнедеятельности населения.

Кроме того, бюджетные средства выделяют на реализацию социально значимых программ и проектов казачьих обществ по военно-патриотическому и военно-спортивному направлению, а проведение культурно-массовых мероприятий по развитию казачьих традиций и восстановлению духовного наследия казачества, мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, военной подготовке и допризывной подготовке казачьей молодежи.

К слову, выступая на заседании профильного парламентского комитета, руководитель департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области Екатерина Данилевская в рамках обсуждения проекта бюджета сообщила, что на 2026 год департаменту предварительно предусмотрено 12,3 миллиона рублей на реализацию государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Она обратилась к депутатам и департаменту финансов с просьбой поддержать увеличение данной статьи расходов в связи с востребованностью данной меры поддержки у населения, возможностью получить 100-процентное софинансирование из Фонда президентских грантов и стартом обучения и подготовки работников и волонтеров СО НКО. «Также Данилевская обратилась с просьбой поддержать увеличение ассигнований на финансирование казачьих обществ с 2 миллионов до 2,5 миллиона рублей в связи с ростом инфляции и затрат на реализацию их социально значимых проектов», – сообщила пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов.

Что касается условий субсидирования казачьих обществ, то обновленным постановлением правительства за счет субсидий запрещается вести предпринимательскую деятельность и помогать коммерческим организациям и политическим партиям. Запрещено за счет субсидий проведение митингов, демонстраций и пикетирований, фундаментальных научных исследований. Под запретом также приобретение алкогольных напитков и табачной продукции, организация торжественных приемов и банкетов, оказание материальной помощи, лечение и приобретение лекарств, осуществление деятельности в религиозной сфере, приобретение автотранспортных средств и недвижимости, оплата поездок за пределы Центрального федерального округа, погашение кредиторской задолженности казачьих обществ, уплата штрафов и др.

