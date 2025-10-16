Орловский губернатор получит право влиять на ОМС

Глава региона сможет исключать из системы страховые организации.

Как сообщает РИА Новости, Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении проект внесения изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ». По словам главы комитета Сергея Леонова, законопроектом предлагается дать право главам субъектов РФ исключать из системы ОМС страховые организации и передавать их полномочия территориальным фондам ОМС.

«Подобная возможность станет дополнительным стимулом для действующих страховых компаний лучше исполнять свои обязательства перед застрахованными гражданами, так как в любой момент губернатор сможет принять решение о передачи их полномочий территориальному фонду ОМС. Уверен, что такое нововведение позволит повысить эффективность и прозрачность системы ОМС», – подчеркнул Сергей Леонов.

К слову, расходы областного бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения Орловской области, перечисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, на 2026 год на данный момент запланированы в сумме 4,471 миллиарда рублей, на 2027 год – в сумме 4,845 миллиарда рублей, на 2028 год – в сумме 4,845 миллиарда рублей. Такие суммы фигурируют в проекте бюджета, над которым в эти дни совместно работают правительство региона и депутаты Орловского облсовета.

Параллельно идет верстка проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области. Как следует из документа, прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2026 год составит 16,21 миллиарда рублей. При этом 0,2 процента от всех доходов бюджета Фонда, или 37,6 миллиона рублей, составят штрафы, неустойки и пени, которые уплачиваются в соответствии с законом или в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договоров, действующих в системе ОМС.

В эту же категорию включены денежные взыскания в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования, налагаемые в качестве возмещения ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств, и платежи по искам, предъявленным Фондом к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица. Например, Фонд нередко по суду взыскивает с преступников возмещение расходов на оказание медицинской помощи гражданам, физически пострадавшим от преступных действий.

ИА «Орелград»