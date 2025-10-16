В Орле новогодняя ярмарка откроется уже 5 декабря

16.10.2025 | 14:23 Новости, Общество, Экономика

Мэр Орла Юрий Парахин подписал соответствующее постановление.

Фото: ИА «Орелград»

Документ опубликован на сайте администрации города.

Ярмарка стартует 5 декабря и завершится 14 января. Палатки-домики с продуктами и сувенирами установят на площади Ленина и перед входом в городской парк.

Орловцы смогут приобрести напитки и еду

  • в большинство дней – с 12 часов до 21 часа,
  • 26 и 27, 30 декабря — с 12 до 23 часов,
  • 31 декабря — с 12 часов до полуночи,
  • 1 января — с полуночи до 2 часов, с 12 до 23 часов,
  • со 2 по 10 января включительно — с 12 до 23 часов.

Торговать сувенирами будут с 12 до 20 часов, но не по всем дням. Исключениями станут периоды с 8 по 11, с 15 по 18 и с 22 по 24 декабря (во всех случаях — включительно).

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU