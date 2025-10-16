В Орле новогодняя ярмарка откроется уже 5 декабря

Мэр Орла Юрий Парахин подписал соответствующее постановление.
Документ опубликован на сайте администрации города.
Ярмарка стартует 5 декабря и завершится 14 января. Палатки-домики с продуктами и сувенирами установят на площади Ленина и перед входом в городской парк.
Орловцы смогут приобрести напитки и еду
- в большинство дней – с 12 часов до 21 часа,
- 26 и 27, 30 декабря — с 12 до 23 часов,
- 31 декабря — с 12 часов до полуночи,
- 1 января — с полуночи до 2 часов, с 12 до 23 часов,
- со 2 по 10 января включительно — с 12 до 23 часов.
Торговать сувенирами будут с 12 до 20 часов, но не по всем дням. Исключениями станут периоды с 8 по 11, с 15 по 18 и с 22 по 24 декабря (во всех случаях — включительно).
Возрастное ограничение: 0+
ИА «Орелград»