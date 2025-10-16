Экс-мэру Болхова вынесли приговор

Он оказался достаточно мягким.

Болховский районный суд приговорил бывшего мэра города Владимира Авилова к 2 годам исправительных работ. 10% заработка будет удерживаться в доход государства. Его заместителю Ирине Казаковой дали 1,5 года того же вида наказания (с удержанием 0,5% заработка).

Также оба осуждённых в течение двух лет не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с властными, административными, организационными и другими подобными функциями.

Авилова и Казакову признали виновными в превышении должностных полномочий (286 УК, часть 3, пункты «в», «г» и «е»). Напомним, в деле шла речь об ущербе в 11,6 миллиона рублей, который был нанесён муниципальному бюджету при благоустройстве парка «Болховкин луг». Работы проводились силами ООО «СБК-Групп» – в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Суд установил, что Авилов и Казакова знали, что часть работ не соответствует проекту и смете, а отдельные их виды и вовсе не завершены, однако подписали акт о приёмке объекта в полном объёме. В отношении гендиректора ООО возбуждено отдельное дело о мошенничестве.

Как уточнили в прокуратуре Орловской области, сторона обвинения считает приговор чрезмерно мягким. В ведомстве рассмотрят вопрос о его обжаловании. Пока судебное решение ещё не вступило в силу.

ИА «Орелград»