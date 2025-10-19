В Орле бизнесмен засудил чиновников по иску об аварийном доме

Чиновников обязали выплатить ему крупную сумму.

Любопытное дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Индивидуальный предприниматель подал иск к администрации города Орла. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, выступили муниципальное казенное учреждение «Жилищное управление города Орла», департамент финансов Орловской области, финансовое управление мэрии Орла, публично-правовая компания «Фонд развития территорий», региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергоснабжения, а также компания «Авилон».

Как следует из материалов дела, истец является собственником нежилого помещения площадью 21,1 квадратных метра в доме № 9 по Наугорскому шоссе. Он купил это помещение летом 2020 года, а затем сдал его в аренду под размещение предприятия общепита. Постановлением администрации города Орла от 17 апреля 2023 года многоквартирный жилой дом № 9 по Наугорскому шоссе был признан аварийным и подлежащим сносу.

Мэрия обязала МКУ «Жилищное управление города Орла» в срок до 30 декабря 2029 года организовать переселение собственников и нанимателей жилых помещений из этого дома. В мае 2024 года между администрацией города Орла, компанией «Авилон» и управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области был заключен договор о комплексном развитии территории жилой застройки в Советском районе города Орла. Попал туда и указанный дом.

После этого предприниматель направил в мэрию Орла письмо с требованием выплатить ему рыночную стоимость нежилого помещения, включая рыночную стоимость доли в праве общей долевой собственности на земельный участок. Он также требовал погасить его вынужденные затраты на переезд и оплату услуг риелтора за поиск недвижимости и сопровождение сделки с ним по оформлению права собственности на новое нежилое помещение.

Просил он и компенсацию за не произведенный, по его мнению, капитальный ремонт. Бизнесмен ссылался на то, что состояние нежилого помещения до установленного срока расселения создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан, проживающих в доме. На письмо мэрия ответила отказом, поэтому спор перекочевал в суд.

Ответчик и третьи лица заняли консолидированную позицию. По их мнению, убытки, связанные с изменением «места жительства», истцом не понесены, оснований для взыскания компенсации за не произведенный капитальный ремонт не имеется в связи с тем, что в 2009 году в спорном доме был произведен капитальный ремонт.

Последний довод истец счел необоснованным, поскольку с момента постройки многоквартирного жилого дома в 1961 году и до 2023 года, то есть до признания дома аварийным, капитальный ремонт проводился всего один раз – в 2009 году. Возникает вопрос: как был выполнен этот капремонт, если впоследствии дом признали аварийным и подлежащим сносу? Суд назначал экспертизу и с учетом выводов эксперта решил исковые требования удовлетворить.

Арбитраж постановил взыскать с администрации города Орла в пользу индивидуального предпринимателя рыночную стоимость нежилого помещения в размере 1,6 миллиона рублей и убытки, связанные с выкупом и изъятием нежилого помещения, в размере 66 840 рублей. Мэрию также обязали выплатить истцу компенсацию за не произведенный капитальный ремонт в размере 69 406 рублей. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже.

ИА “Орелград”