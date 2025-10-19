Амчанам пригрозили крупными штрафами за грязные кладбища

Об ответственности горожан предупредила администрация Мценска.

Предостережения об ответственности за создание несанкционированных свалок на территории кладбищ появилось на сайте администрации города Мценска. Обращение адресовано «гражданам города Мценска» и руководителям организаций, занимающихся благоустройством мест захоронения. Связано оно с большим количеством жалоб, которыми местные жители забросали мэрию. Жалуются же они на несанкционированные свалки, которые появляются на территориях городских кладбищ.

Из сообщения властей следует, что зачастую такие свалки появляются после работы организаций, занимающихся благоустройством мест захоронения. Возможно, это они оставляют после завершения работ строительный мусор, а также сбрасывают его «в ближайшие посадки и труднодоступные места для вывоза». И это провоцирует реакцию: мусор в такие места начинают выбрасывать и другие, в том числе простые горожане. Не исключено, что нелегальные свалки они просто путают с легальными. Как отмечают в мэрии, впоследствии эти места становятся точками несанкционированного сброса другого мусора, венков и бытовых отходов.

«Уборка мусора из труднодоступных мест производится силами работников администрации при проведении экологических мероприятий, – говорится в заявлении администрации города Мценска. – В связи с сложившейся ситуацией убедительно просим проинформировать работников Ваших служб о соблюдении чистоты и порядка на территории городских кладбищ при проведении работ по благоустройству захоронений».

Кроме того, городские власти официально напомнили амчанам о том, что сброс мусора и иных отходов производства и потребления с нарушением требований, установленных нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, влечет а собой административную ответственность. В частности, горожан предупредили о том, что сумма штрафа для простых граждан варьируется от 2000 до 5000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 15 000 рублей, для юридических лиц – от 100 000 до 200 000 тысяч рублей.

Тем временем в Ливнах исполняющий обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Алексей Поляков призвал горожан выйти 18 октября на общегородской субботник и принять участие в осенней генеральной уборке. «Мешки, собранную листву, ветки нужно складировать к обочинам дорог. Собирать их будут соответствующие службы. По вывозу мусора после субботника можно обращаться в отдел благоустройства и экологии администрации города», – сообщил он.

ИА “Орелград”