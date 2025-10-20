В Ливнах пройдёт крестный ход в память о жертвах репрессий

20.10.2025 | 11:10 Новости, Общество

Мероприятие анонсировала Ливенская епархия.

Фото: livnyeparhia.online

Оно проводится ежегодно. Шествие приурочено ко Дню памяти жертв политических репрессий (30 октября).

Крестный ход состоится 26 октября. После окончания литургий от всех городских храмов отправятся отдельные шествия, которые объединятся в одно. Участники памятной акции пройдут к часовне новомучеников и исповедников, установленной в урочище Липовчик. Она построена на месте массовых захоронений репрессированных и расстрелянных.

Планируется, что после завершения крестного хода епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий совершит здесь заупокойную панихиду. Принять участие в шествии могут все желающие.

Возрастное ограничение: 6+

