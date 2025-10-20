Орловский фотограф скончался на Бали

Дмитрия Жумика нашли мёртвым в номере отеля.
Об этом сообщает местное издание The Bali Times.
Известно, что орловец проживал в районе Переренан в населённом пункте Банджар-Пенгембунан. Он снимал номер в отеле, который располагался на вилле.
В последний раз его видели живым 13 октября. 15 октября тело обнаружили сотрудники отеля.
Дмитрий Жумик был известен из-за своего конфликта с советником губернатора Сергеем Лежневым, который произошёл в 2020-м году. Также он являлся дядей известного кикбоксёра Владислава Туйнова.
«Не могу поверить и это осознать, кажется, что это сон», – написал спортсмен в соцсетях.
ИА «Орелград»