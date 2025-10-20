Орловский участник СВО стал «Папой года» России

Михаил Лисов получил всероссийскую премию в одной из номинаций.

Орловец победил в номинации «Отцы на защите Отечества». Награждение состоялось в Москве в Общественной палате. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

Лисов несёт службу в одном из добровольческих формирований Министерства обороны. Орловец выполняет задачи специальной военной операции и контртеррористической операции в приграничных регионах. При этом мужчина воспитывает трёхлетнего сына.

Кроме того, Михаил Лисов является предпринимателем, руководит патриотическим объединением и занимаетсяобщественной деятельностью. Так, в августе минувшего года он активно работал как волонтёр в приграничных районах Курской области.

Также Лисов является участником кадровой программы «Герои земли Орловской».

Напомним, День отца отмечался в России накануне. Праздник официально существует с 2021-го года.

ИА «Орелград»