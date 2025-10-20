В Орле обсудят книжное дело

Город примет у себя очередные «Денисьевские чтения».

Научно-практическая конференция «XXII Денисьевские чтения» пройдет в Орле 30-31 октября текущего года. Об этом сообщила Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина, которая традиционно является организатором этого крупного форума. Проводит она его совместно с Орловским государственным институтом культуры. Конференции будет международной, ее участники обсудят проблемы и перспективы развития библиотековедения, библиографоведения, книговедения и библиотечно-информационной деятельности. Чтения носят имя видного библиотековеда, уроженца города Орла Виталия Денисьева.

«Цель конференции – активизация научно-исследовательской работы библиотек, внедрение инноваций в библиотечную практику, образование и науку, повышение профессионального уровня библиотечных специалистов, сохранение и приумножение историко-культурного наследия региона, – перечислили в «Бунинке». – XXII Денисьевские чтения» будут посвящены 130-летию со дня рождения Виталия Николаевича Денисьева».

Программа форума уже известна. Так, 30 октября мероприятия пройдут на базе «Бунинки», где состоится пленарное заседание, а затем будет работать секция «Исследовательская деятельность учреждений библиотечно-информационной сферы в области библиотековедения, библиографоведения и книговедения». А 31 октября участников форума примет у себя Орловский государственный институт культуры. Там продолжится работа пленарного заседания, а затем будет работать секция «Современные тенденции развития библиотечно-информационной деятельности: взгляд молодых».

В этот же день Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина сначала проведет секцию «Культурная жизнь региона в контексте истории книжного дела и библиофильства», а затем – церемонию подведения итогов и награждения победителей XХI конкурса научных работ имени В.Н. Денисьева.

В рамках конференции планируется обсудить научную деятельность Денисьева и современные проблемы развития библиотечного дела, библиографоведения и книговедения, приоритетные направления библиотековедческих, библиографоведческих и книговедческих исследований, современное библиотечно-информационное образование и его место в инфраструктуре информационного пространства, проблемы изучения истории библиотечного дела и книжной культуры в регионах, просветительскую стратегию современных культурных институций, книжное дело, библиофильство и др.

«Денисьевские чтения» проходят с 2003 года, – напомнили в «Бунинке». – В работе конференций принимают участие ученые и специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Орловской, Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Новосибирской и других областей; сотрудники федеральных библиотек, преподаватели вузов, библиотечные работники, научные работники архивов, музеев, краеведы, аспиранты, магистранты, студенты. Начиная с 2010 года в работе конференции принимают участие представители библиотечной общественности из Беларуси, Казахстана, Молдовы».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»