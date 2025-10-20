В Орле студентов сводили на суд над наркопотребителем

Студенты присутствовали при судебном разбирательстве по реальному уголовному делу.

О визите студентов на настоящий судебный процесс рассказала пресс-служба Железнодорожного районного суда города Орла. При рассмотрении уголовного дела присутствовали студенты 3-го курса Орловского юридического института МВД России имени В.В.Лукьянова. Для них это стало практическим учебным занятием. Уголовное дело слушалось в отношении гражданина, обвиняемого по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства, в значительном размере).

«Студенты ознакомились с производством по уголовным делам в суде первой инстанции, с общими условиями судебного разбирательства, с его стадиями, с условиями прекращения особого порядка и переходом к рассмотрению дела в общем порядке, присутствовали при оглашении приговора, – сообщили в пресс-службе суда Железнодорожного района. – По окончании слушания дела студентам предоставили возможность задать интересующие их вопросы председательствующему по делу судье Сергею Щукину. Больше всего будущих юристов интересовали вопросы об условиях прекращения уголовных дел».

Тем временем Управление МВД России по Орловской области сообщило, что за три квартала текущего года в рамках осуществления антинаркотической профилактической работы сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) было проведено 160 мероприятий с охватом аудитории свыше 10 тысяч человек, в том числе около 5,1 тысячи несовершеннолетних. Как раз в эти дни сотрудники УКОН проводят различные информационно-профилактические мероприятия в учебных заведениях региона в рамках второго этапа ежегодной Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».

«Основной целью мероприятия является привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. – Сотрудники органов внутренних дел призывают граждан, располагающих сведениями о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков или действующих наркопритонах, а также в случае обнаружения надписей, содержащих пропаганду наркотических средств, сообщать данную информацию в полицию или иные заинтересованные ведомства».

ИА «Орелград»