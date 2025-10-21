Областные власти не уверены, что денег на льготные лекарства хватит

При этом финансирование закупок лекарств для льготников будет увеличено.

В Орловском облсовете народных депутатов продолжается обсуждение проекта бюджета Орловской области на ближайшие три года. В рамках дискуссий одним из самых острых вопросов стало обеспечение лекарствами льготных категорий граждан. Напомним, что суды региона регулярно рассматривают иски таких граждан, оставленных без необходимых им лекарств. По оценкам властей, в настоящее время на Орловщине право на льготное лекарственное обеспечение по региональной льготе имеют более 47,4 тысячи человек, по федеральной – свыше 15,7 тысячи человек.

«Вызывает озабоченность значительное недофинансирование статьи по лекарственному обеспечению. Выделенных средств недостаточно для полноценного обеспечения льготников необходимыми препаратами, что требует безусловной корректировки в ходе дальнейшей работы над бюджетом», — отметил в ходе выездного заседания Иван Дынкович, председатель комитета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству регионального парламента. В рамках обсуждения проекта вопрос о финансировании здравоохранения прозвучал и на заседании по бюджету, налогам и финансам.

«Депутаты отметили, что, несмотря на увеличение средств на льготное лекарственное обеспечение на 100 миллионов рублей, существует обеспокоенность, что этой суммы может оказаться недостаточно. Елена Сапожникова (руководитель регионального департамента финансов – прим. «Орелград») подтвердила увеличение расходов на указанную статью и пояснила, что объем выделяемых средств был определен исходя из реальных возможностей областного бюджета», – сообщила пресс-служба регионального парламента.

Месяцем ранее в прокуратуре Орловской области состоялось расширенное заседание коллегии по вопросу состояния законности в сфере льготного лекарственного обеспечения граждан. Прокурор региона Алексей Тимошин отметил тогда, что работа на этом направлении прокурорами ведется практически в «ручном» режиме с каждым льготником. По данным на сентябрь, в текущем году в интересах граждан прокуроры подали в суды 942 иска. Результатом совместной работы с органами власти региона стало увеличение на 450 миллионов рублей объема финансовых средств, выделенных на 2025 год для обеспечения льготников лекарствами.

«С 1 января текущего года утратил силу отмененный по протесту прокуратуры области региональный закон, лишавший федеральных льготников, имеющих также право на обеспечение за счет бюджета субъекта, возможности получения льготных препаратов за счет региональных средств, – напомнили в пресс-службе прокуратуры региона. – Всего по результатам проведенных в текущем году проверок прокурорами внесено свыше 1000 актов прокурорского реагирования. Наиболее существенные проблемы системного характера отражены в представлениях, внесенных прокуратурой области губернатору Орловской области и его заместителю по социальной политике».

ИА “Орелград”