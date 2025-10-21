В Орле ИП оштрафовали за нарушение в сфере коррупции

21.10.2025 | 11:50 Закон и порядок, Новости

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА “Орелград”

Нарушение выявила прокуратура Советского района. Индивидуальный предприниматель принял на работу гражданина, который ранее трудился на муниципальной службе.

Согласно антикоррупционному законодательству, ИП должен был сообщить о найме такого сотрудника на место его бывшей службы, причём в течение 10 дней. Однако этого не было сделано.

В итоге прокуратура возбудила административное дело. Его рассмотрел мировой судья участка №2 Орловского района.

Работодателя привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU