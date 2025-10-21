В Орле ИП оштрафовали за нарушение в сфере коррупции

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Нарушение выявила прокуратура Советского района. Индивидуальный предприниматель принял на работу гражданина, который ранее трудился на муниципальной службе.

Согласно антикоррупционному законодательству, ИП должен был сообщить о найме такого сотрудника на место его бывшей службы, причём в течение 10 дней. Однако этого не было сделано.

В итоге прокуратура возбудила административное дело. Его рассмотрел мировой судья участка №2 Орловского района.

Работодателя привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»