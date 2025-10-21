Расходы на социалку станут самыми крупными в Орловской области

На социально-культурную сферу в 2026 году потратят 63,7 процента областного бюджета.

Расходы бюджета Орловской области на 2026 год прогнозируются в объеме 59,115 миллиарда рублей. Об этом говорится в проекте закона о бюджете, который выставлен Орловским областным Советом народных депутатов на публичные слушания. Напомним, они пройдут 28 октября 2025 года в 10 часов в Круглом зале администрации Орловской области. В структуре расходов затраты на оплату труда бюджетников составят 11,241 миллиарда рублей, межбюджетные трансферты – 17,561 миллиарда рублей, публичные нормативные обязательства и социальные выплаты – 8,414 миллиарда рублей. Дорожный фонд Орловской области пополнят на 9,093 миллиарда рублей.

«Расходы на социально-культурную сферу в 2026 году прогнозируются в объеме 37,645 миллиарда рублей, или 63,7 процента от общего объема расходов бюджета, – сообщается в пояснительной записке к законопроекту. – Данные средства будут направлены на следующие отрасли: «Образование» – 14,184 миллиарда рублей, или 24 процента от общего объема расходов; «Социальная поддержка населения» – 15,729 миллиарда рублей (27 процентов); «Здравоохранение» – 5,186 миллиарда рублей (8,8 процента); «Культура» – 1,463 миллиарда рублей (2,5 процента); «Физическая культура и спорт» – 1,081 миллиарда рублей (1,8 процента)».

Общий объем расходов на национальную экономику составит 13,197 миллиарда рублей, из них: на дорожное хозяйство – 9,093 миллиарда рублей, на сельское хозяйство – 1,655 миллиарда. На реализацию национальных проектов в 2026 году планируется направить 7,857 миллиарда рублей. К слову, депутаты Орловского облсовета на заседаниях профильных комитетов особое внимание уделили планируемым расходам на образование и здравоохранение и не обошлись без острых вопросов с оттенком критики.

Так, озабоченность у депутатов вызвало значительное недофинансирование статьи по лекарственному обеспечению, снижение финансирования региональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, проблема с лечением катаракты в бюджетных медучреждениях, вызванная недостатком необходимого офтальмологического оборудования. Также парламентарии поинтересовались у областных чиновников, почему общее финансирование в сфере образования сокращается на 832,419 миллиона рублей по сравнению с выделенными средствами 2025 года.

«Заместитель департамента финансов Дмитрий Шахов пояснил, что сокращение связано с отсутствием федеральных средств на капитальный ремонт образовательных учреждений, а также на строительство школ по улице Родзевича-Белевича и в деревне Жилина. Данные школы будут достроены за средства областного бюджета», – сообщила пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов.

