В Орловской области в трёх детсадах обнаружили очаги ветрянки

Пока ситуацию нельзя назвать критической.
Как сообщают «Вести-Орёл», ссылаясь на Управление Роспотребнадзора по нашему региону, в этом году в области официально зафиксировано 3324 случая этой болезни.
Пока вспышки фиксировались только в трёх детских садах. Их номера и названия не раскрываются.
Всё это происходит на фоне резкого роста заболеваемости ветрянкой в других регионах.
Наиболее существенные вспышки зафиксированы на Ямале (рост на 67%) и в Башкирии (примерно на 50%). В ЦФО ухудшилась статистика в Воронежской области. Об этом сообщали «Известия».
