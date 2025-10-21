В Орловской области в трёх детсадах обнаружили очаги ветрянки

21.10.2025 | 13:23 Медицина, Новости

Пока ситуацию нельзя назвать критической.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова (иллюстративное)

Как сообщают «Вести-Орёл», ссылаясь на Управление Роспотребнадзора по нашему региону, в этом году в области официально зафиксировано 3324 случая этой болезни.

Пока вспышки фиксировались только в трёх детских садах. Их номера и названия не раскрываются.

Всё это происходит на фоне резкого роста заболеваемости ветрянкой в других регионах.

Наиболее существенные вспышки зафиксированы на Ямале (рост на 67%) и в Башкирии (примерно на 50%). В ЦФО ухудшилась статистика в Воронежской области. Об этом сообщали «Известия».

ИА «Орелград»


