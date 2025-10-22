Против экс-депутата облсовета подали иск о банкротстве

22.10.2025 | 11:15 Закон и порядок, Новости, Экономика

Виктор Прозвицкий заседал в орловском парламенте в 2016-м — 2021-м годах.

ИА “Орелград”

Заявление о признании его банкротом поступило в Арбитражный суд Орловской области. Инициатором является региональное отделение Россельхозбанка. Об этом пишет «Коммерсант».

Сумма требований составляет 10,5 миллиона рублей. Другие подробности пока не известны.

Виктор Прозвицкий являлся депутатом облсовета шестого созыва (в 2016–2021 годах). Он представлял там КПРФ. Также орловец занимал пост заместителя председателя комитета по строительству и ЖКХ.

Известно, что Прозвицкий занимается коммерческой деятельностью. Так, он является гендиректором «Опытно-производственного хозяйства «Красная звезда»». Компания «Интеграция-агро» добивается банкротства данной структуры, требуя от неё 11,3 миллиона рублей.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU