Против экс-депутата облсовета подали иск о банкротстве

Виктор Прозвицкий заседал в орловском парламенте в 2016-м — 2021-м годах.

Заявление о признании его банкротом поступило в Арбитражный суд Орловской области. Инициатором является региональное отделение Россельхозбанка. Об этом пишет «Коммерсант».

Сумма требований составляет 10,5 миллиона рублей. Другие подробности пока не известны.

Виктор Прозвицкий являлся депутатом облсовета шестого созыва (в 2016–2021 годах). Он представлял там КПРФ. Также орловец занимал пост заместителя председателя комитета по строительству и ЖКХ.

Известно, что Прозвицкий занимается коммерческой деятельностью. Так, он является гендиректором «Опытно-производственного хозяйства «Красная звезда»». Компания «Интеграция-агро» добивается банкротства данной структуры, требуя от неё 11,3 миллиона рублей.

ИА «Орелград»