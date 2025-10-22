В Орле снова перекроют переезд в Маслозаводском

Это произойдёт завтра.

Неудобства придётся терпеть 23 октября с 08:00 до 17:00. Причиной являются ремонтные работы на железнодорожных путях.

Правда, переезд будет перекрыт не полностью. Движение будет вестись по одной полосе – «в реверсивном режиме». Об этом предупредили на Московской железной дороге.

МЖД попросила водителей отнестись к данной ситуации «с пониманием».

Напомним, переезд в Маслозаводском переулке имеет особое значение. По нему следует транспорт, который направляется в Брянскую область или из неё. Также он является единственным выездом из микрорайона «Новая Ботаника».

ИА «Орелград»