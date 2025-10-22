В Орле снова перекроют переезд в Маслозаводском

22.10.2025 | 11:01 Новости, Транспорт

Это произойдёт завтра.

Фото: ИА «Орелград»

Неудобства придётся терпеть 23 октября с 08:00 до 17:00. Причиной являются ремонтные работы на железнодорожных путях.

Правда, переезд будет перекрыт не полностью. Движение будет вестись по одной полосе – «в реверсивном режиме». Об этом предупредили на Московской железной дороге.

МЖД попросила водителей отнестись к данной ситуации «с пониманием».

Напомним, переезд в Маслозаводском переулке имеет особое значение. По нему следует транспорт, который направляется в Брянскую область или из неё. Также он является единственным выездом из микрорайона «Новая Ботаника».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU