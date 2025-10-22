В Орле снова перекроют переезд в Маслозаводском

Это произойдёт завтра.
Неудобства придётся терпеть 23 октября с 08:00 до 17:00. Причиной являются ремонтные работы на железнодорожных путях.
Правда, переезд будет перекрыт не полностью. Движение будет вестись по одной полосе – «в реверсивном режиме». Об этом предупредили на Московской железной дороге.
МЖД попросила водителей отнестись к данной ситуации «с пониманием».
Напомним, переезд в Маслозаводском переулке имеет особое значение. По нему следует транспорт, который направляется в Брянскую область или из неё. Также он является единственным выездом из микрорайона «Новая Ботаника».
ИА «Орелград»