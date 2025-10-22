В Орле могут начать наказывать за нелегальные земельные работы

Нововведение уже согласовал профильный комитет горсовета.

Об этом сообщает пресс-служба городского парламента.

Предлагается ввести административную ответственность за проведение земляных работ без разрешения, а также с нарушением установленных сроков. Речь идёт о прокладке коммуникаций, ремонте дорог и тротуаров и подобной активности (включая любую деятельность, связанную с разработкой грунта).

Как отметили в горсовете, сейчас требуется получать разрешение на проведение таких манипуляций, но наказание за самовольные или затянутые земляные работы отсутствует. «В итоге часто видим раскопанные улицы, брошенные ямы и грязь, которые портят облик города и создают неудобства», – указали в пресс-службе.

ИА «Орелград»