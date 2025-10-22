Орловца осудили за нетрезвую езду на скутере

Ранее он уже совершил аналогичное преступление.

Дело рассматривал Кромской районный суд.

Как сообщает прокуратура Орловской области, мужчину уличили в преступлении в мае текущего года — уже во второй раз. Ранее его официально осудили за такое же поведение.

На этот раз наказанием стали один год и девять месяцев принудительных работ. 15% заработка будет удерживаться в доход государства.

Также орловца на целых пять лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Кроме того, у него конфисковали скутер. Транспортное средство уже обращено в государственную собственность.

ИА «Орелград»