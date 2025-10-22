В Орле пройдёт фестиваль русской кухни

Мероприятие состоится в День народного единства.

Оно запланировано на 4 ноября – с 11:00 до 21:00. Одним из организаторов является Администрация Орла. Она позиционирует его как «заключительный осенний фестиваль».

В программе — широкий выбор еды и напитков, кулинарные мастер-классы, шоу от шеф-поваров, квест, тематический «Интеллектуальный градус», а также выступления творческих коллективов.

Конкретные места, где будут развёрнуты площадки фестиваля, назовут позднее.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»