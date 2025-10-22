На орловской ярмарке продавали сомнительную продукцию

Зафиксированы нарушения ветеринарного законодательства.

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Ярмарка проходила в Шаблыкино (3 и 10 октября). Законодательство нарушили пятеро индивидуальных предпринимателей.

Они торговали мясом и рыбой, а также мясной и молочной продукцией, не оформляя необходимые ветеринарные сопроводительные документы. При этом трое ИП вообще не были зарегистрированы в соответствующих информационных системах.

«Всем индивидуальным предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости дальнейших нарушений обязательных требований», – указали в ведомстве.

