На орловской ярмарке продавали сомнительную продукцию

22.10.2025 | 12:20 Закон и порядок, Новости

Зафиксированы нарушения ветеринарного законодательства.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Ярмарка проходила в Шаблыкино (3 и 10 октября). Законодательство нарушили пятеро индивидуальных предпринимателей.

Они торговали мясом и рыбой, а также мясной и молочной продукцией, не оформляя необходимые ветеринарные сопроводительные документы. При этом трое ИП вообще не были зарегистрированы в соответствующих информационных системах.

«Всем индивидуальным предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости дальнейших нарушений обязательных требований», – указали в ведомстве.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU