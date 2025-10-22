Заммэра Орла не одобрил предложение о возрождении МУП ЖРЭУ

22.10.2025 | 16:05 ЖКХ, Новости

Алексей Степанов считает, что проект будет дотационным.

Алексей Степанов. Фото: Портал Орловской области

Орлу трудно позволить себе такое, так как в бюджете всё время недостаточно средств. Об этом пишет «Орловский вестник».

Вопрос обсуждался на профильном комитете горсовета. Напомним, в Орле осталась «без хозяина» 171 многоэтажка. Ранее здания находились в ведении управляющей компании «Умный дом». Однако она уклонилась от своих обязанностей, в том числе, по подготовке к отопительному сезону.

К холодам дома готовили ООО «Первая городская управляющая компания» и ООО «Орелжилэксплуатация». За это заплатили из городского резервного фонда.

В связи с этим на заседании комитета подняли вопрос о создании муниципальной управляющей компании. Вспомнили и о МУП ЖРЭУ (Муниципальном унитарном предприятии «Жилищно-ремонтное эксплутационное управление»). Его основным видом деятельности являлось управление эксплуатацией жилого фонда. Однако около 10 лет назад МУП ликвидировали.

Как отмечает издание, заместитель мэра Орла Алексей Степанов отнёсся к идее о возрождении ЖРЭУ «со скепсисом».

«В неё будут собирать малоэффективные и совершенно неприбыльные объекты. Качество услуг от этого не повысится. Сами жильцы вряд ли захотят иметь себе такую управляющую компанию. В итоге это будет дотационный проект, а средств, как известно, взять городу негде», – пишет СМИ.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU