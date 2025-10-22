Заммэра Орла не одобрил предложение о возрождении МУП ЖРЭУ

Алексей Степанов считает, что проект будет дотационным.

Орлу трудно позволить себе такое, так как в бюджете всё время недостаточно средств. Об этом пишет «Орловский вестник».

Вопрос обсуждался на профильном комитете горсовета. Напомним, в Орле осталась «без хозяина» 171 многоэтажка. Ранее здания находились в ведении управляющей компании «Умный дом». Однако она уклонилась от своих обязанностей, в том числе, по подготовке к отопительному сезону.

К холодам дома готовили ООО «Первая городская управляющая компания» и ООО «Орелжилэксплуатация». За это заплатили из городского резервного фонда.

В связи с этим на заседании комитета подняли вопрос о создании муниципальной управляющей компании. Вспомнили и о МУП ЖРЭУ (Муниципальном унитарном предприятии «Жилищно-ремонтное эксплутационное управление»). Его основным видом деятельности являлось управление эксплуатацией жилого фонда. Однако около 10 лет назад МУП ликвидировали.

Как отмечает издание, заместитель мэра Орла Алексей Степанов отнёсся к идее о возрождении ЖРЭУ «со скепсисом».

«В неё будут собирать малоэффективные и совершенно неприбыльные объекты. Качество услуг от этого не повысится. Сами жильцы вряд ли захотят иметь себе такую управляющую компанию. В итоге это будет дотационный проект, а средств, как известно, взять городу негде», – пишет СМИ.

ИА «Орелград»