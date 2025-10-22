Орловца будут судить за демонстрацию нацистской символики

22.10.2025 | 17:21 Криминал, Новости

Причиной стала соответствующая татуировка.

Фото: vk.com/club56875931

Как рассказали в орловском управлении Следственного комитета, дело направлено в суд. Им занимался сотрудник отдела по Советскому району Орла.

Обвиняемый – ранее судимый местный житель. В 2024 году он, находясь в орловском СИЗО №1, неоднократно показывал свою сомнительную татуировку окружающим.

Ранее за совершение аналогичных действий мужчину подвергали административному наказанию. Теперь ему придётся отвечать по соответствующей уголовной статье (282.4, часть 1).

Уголовное дело возбуждалось по материалам деятельности Управлений МВД и ФСИН России по Орловской области.

ИА «Орелград»


