«Дмитровские продукты» снова уличили в нарушениях

Орловская компания не оформила ветеринарные документы надлежащим образом.

Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Нарушения установили в рамках мониторинга системы «Меркурий».

Так, в ряде случаев информация о сырье для мясопродуктов либо отсутствовала, либо была неполной. Причём нарушения оказались явными. Например, при оформлении документов на «Печень в шпике» оказался забыт сам шпик, при оформлении документов на «Колбаску сыровяленую в череве» – сам черев.

В июне этого года «Дмитровские продукты» уже уличали в аналогичных нарушениях. Теперь компании не только объявили новое предостережение, но и заблокировали её уполномоченное лицо в системе оформления электронных ветдокументов (на 10 дней).

ИА «Орелград»