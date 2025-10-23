Экс-работник орловского комбината получил неправильный расчёт

23.10.2025 | 13:55 Закон и порядок, Новости

Виновное должностное лицо оштрафовали.

Нарушение выявили в Залегощенском районе.

Местный житель обратился в прокуратуру для защиты своих прав. Выяснилось, что мужчина, увольняясь с ООО «Комбинат строительных материалов «Залегощь»», не получил заработную плату в полной мере.

Как сообщает ведомство, в соответствующий договор не включили данные об условиях труда. Также орловца не ознакомили с локальными актами, которые принимал работодатель.

В итоге прокуратура возбудила несколько административных дел. По результатам их рассмотрения ответственное должностное лицо оштрафовали на 22 тысячи. Также работнику довыплатили положенные средства (около 30 тысяч).

