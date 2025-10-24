Орловцы выманили у государства 95 тысяч

Средства были незаконно получены в качестве налогового вычета.

Уголовное дело рассмотрел Верховский районный суд.

Как сообщает прокуратура Орловской области, на скамье подсудимых оказался местный житель. Мужчину признали виновным в мошенничестве.

Орловец вступил в сговор с другими лицами (чьё уголовное преследование тоже осуществляется, но в отдельном порядке). Сообщники представили в налоговую службу поддельные документы. Из них следовало, что данный гражданин получил дорогостоящие медицинские услуги.

Благодаря этому с февраля по апрель 2023 года мужчине выплатили около 95 тысяч рублей – в качестве налогового вычета. Сообщники распорядились этими деньгами по своему усмотрению.

В итоге орловца оштрафовали на 100 тысяч. Также с него взыщут ущерб, причинённый преступлением.

«В целях обеспечения взыскания ущерба на имущество осужденного наложен арест», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»