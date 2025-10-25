Орловцам разъяснили условия труда совместителей

Совместитель не может требовать от начальства перевода на основную должность.

Необходимые разъяснения дала Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Орловской и Брянской областях. Ведомство рассмотрело конкретный пример. Сообщается, что работник обратился на портал Роструда с вопросом о правомерности его увольнения. Он рассказал, что трудился совместителем и после увольнения с основного места работы обратился к работодателю с заявлением об изменении условий своего трудового договора и приеме на занимаемую им должность по основному месту работы. Однако работодатель вместо этого уволил работника, а на его место взял другого.

«Нарушений в действиях работодателя не наблюдается, – пояснили в инспекции труда. – У работодателя нет обязанности удовлетворять просьбы работников об изменении условий трудового договора и переводить их с совместительства на основную работу. В обоснование этого вывода можно сослаться на ст. 72 ТК РФ, согласно которой изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ».

К слову, по отчетным данным организаций Орловской области, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, численность их штатных работников в июле 2025 года составила 155,3 тысячи человек, или 96,9 процента от общей численности замещенных рабочих мест. На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 5 тысяч человек. Таким образом, 3,1 процента орловских работников на данный момент трудятся не на штатной основе.

«По сравнению с июнем 2025 года общая численность всех указанных категорий работников уменьшилась на 0,7 процента, – следует из оперативной информации Орелстата. – В июле 2025 года в общем количестве замещенных рабочих мест в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, удельный вес рабочих мест внешних совместителей составлял 1,5 процента, лиц, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам – 1,7 процента».

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах службы занятости населения, по данным департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области к началу сентября 2025 года составляла 1,3 тысячи человек. Из них 1,1 тысячи человек имели статус безработного, в том числе 1 тысяча человек получали пособие по безработице. Уровень официально зарегистрированной безработицы в регионе составляет 0,3 процента. По итогам августа 2025 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в органах службы занятости, составила 10 человек на каждые 100 заявленных работодателями вакансий.

ИА «Орелград»