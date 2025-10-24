Орловских силовиков 180 раз «поднимали по тревоге»

Столько раз сотрудники вневедомственной охраны выезжали по вызовам.

За прошедшую неделю сотрудники вневедомственной охраны выезжали по сигналам тревоги с охраняемых объектов и жилых помещений граждан 180 раз. Еще 5 выездов было совершено во взаимодействии с региональным УМВД. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Орловской области. По результатам проведенной работы было задержано семь человек, подозреваемых в совершении противоправных действий различного характера.

«В отношении пяти из них составлены протоколы об административном правонарушении, в отношении еще одного гражданина возбуждено уголовное делопроизводство, – добавили в силовом ведомстве. – Вневедомственная охрана Управления Росгвардии по Орловской области осуществляет охрану более 4000 объектов, мест проживания и хранения имущества граждан. Под физической охраной находится 12 объектов. Ежедневно на улицах города патрулируют более 30 групп задержания».

Тем временем состояние преступности в общественных местах оценило Управление МВД России по Орловской области. По оценкам ведомства, по итогам девяти месяцев 2025 года характеризуется оно снижением числа зарегистрированных преступлений на 11,6 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество преступлений, совершенных на улицах, также снизилось – на 16,1 процента. Причем в структуре уличной преступности в этом году пока, к счастью, не зарегистрировано убийств и изнасилований.

«Уменьшилось количество краж, тяжких телесных повреждений, грабежей, разбоев и хулиганств, – сообщило УМВД, оценивая уличную преступность. – В целях обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах на территории области ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции ОВД и вневедомственной охраны Росгвардии. Указанными сотрудниками на постах и маршрутах патрулирования выявлено 175 лиц, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения».

Всего за три квартала текущего года сотрудниками органов внутренних дел Орловской области было выявлено 13 366 административных правонарушений, в целом составлено 12 297 административных протоколов в рамках КоАП РФ. Из них 2892 протоколов было оформлено за распитие спиртных напитков в общественном месте, 1462 протокола – за появление в граждан в общественных местах в состоянии опьянения, 874 протокола – за мелкое хулиганство.

ИА «Орелград»