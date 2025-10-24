Администрация Орла пояснила снос гаражей у «Аргонавта»

Сооружения располагались вне участка кооператива.

С потребительским гаражным кооперативом «Аргонавт» в ноябре 2023 года заключен договор аренды на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0010316:88. Его срок действия истек 18 сентября 2024 года. Однако к этому времени вступил в силу Федеральный закон № 338 «О гаражных объединениях и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«На земельный участок общего назначения, находящийся в государственной или муниципальной собственности и расположенный в границах территории гаражного назначения, возникает право общей долевой собственности собственников гаражей, расположенных в границах территории гаражного назначения, пропорционально площади принадлежащих им гаражей», – пояснили «Орелграду» в УМИЗ.

За границами земельного участка ПГК «Аргонавт» были расположены 39 металлических гаражей без оформленных документов на землю. Они сносятся в соответствии с Порядком выявления и демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории города Орла.

ИА “Орелград”