Для земских тренеров утвердили типовую форму договора

В договоре будут прописаны обязательства в обмен на 1 миллион рублей.

Как уже рассказывал «Орелград», Орловская область стала участником эксперимента и одной из первых в стране присоединилась к новому федеральному проекту «Земский тренер». В связи с этим в регионе уже второй месяц формируется необходимая нормативно-правовая база. Очередным новым документом стал приказ департамента физической культуры и спорта Орловской области, которым утверждена форма трехстороннего договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты. Ее размер составляет 1 миллион рублей.

Выплата положена работнику сферы физической культуры и спорта, прибывшему или переехавшему на работу в населенный пункт с числом жителей до 50 тысяч человек, расположенный на территории Орловской области. Согласно договору, земский тренер вправе сам решать, на что тратить заветный миллион. Но для его получения необходимо дать ряд обязательств. Прежде всего, тренер обязан представить департаменту достоверные сведения, подтверждающие его право на получение единовременной компенсационной выплаты.

Также он должен дать обязательство исполнять трудовые обязанности в течение 5 лет со дня заключения трудового договора. Земскому тренеру придется возвратить в областной бюджет единовременную компенсационную выплату при расторжении трудового договора, если он не проработает положенные пять лет. Возвращать миллион полностью или частично – этот вопрос будет зависеть от того, сколько времени земский тренер проработает со дня прекращения трудового договора до истечения 5-летнего срока.

Увольнение может произойти в связи с призывом земского тренера на военную службу. В этом случае ему придется вернуть часть единовременной компенсационной выплаты, рассчитанную пропорционально неотработанному периоду со дня прекращения трудового договора. Земских тренеров обяжут письменно извещать организацию физической культуры и спорта и департамент не менее чем за две недели до увольнения о намерении до истечения 5 лет расторгнуть трудовой договор. Второго шанса стать земским тренером таким работникам уже не дадут.

Право на получение работником сферы физической культуры и спорта единовременной компенсационной выплаты предоставляется один раз за весь период их трудовой деятельности. Ранее пресс-служба губернатора сообщила, что Орловская область получит из федерального бюджета более 2,7 миллиона рублей на реализацию программы «Земский тренер». Такая сумма поддержки предусмотрена в соответствии с распоряжением правительства РФ от 15 октября 2025 года № 2892-р, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Средства в размере 90,6 миллиона рублей будут направлены 26 регионам, подавшим заявки на предоставление субсидии в 2025 году, – уточнили в пресс-службе губернатора. – В их числе Орловская область, которая получит более 2,7 миллиона рублей на реализацию программы «Земский тренер». Поддержку от государства смогут получить специалисты с высшим или средним профессиональным образованием. Для этого они должны заключить трудовой договор на условиях полного рабочего дня с организацией физической культуры и спорта, обязуясь отработать там не менее 5 лет».

ИА “Орелград”