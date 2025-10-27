Три из четырех секторов орловской экономики ушли в рост

В Орловской области наметилась положительная тенденция.

Орелстат представил оперативные данные о динамике промышленного производства в Орловской области по итогам сентября 2025 года. Отмечается, что объемы промышленного производства после значительного падения в августе в сентябре продемонстрировали положительную динамику. Рост составил 3,9 процента относительно уровня сентября 2024 года. Однако за период с начала года уровень промышленного производства региона пока еще не смог достичь показателей прошлого года, более того, текущий показатель уступает 4,1 процента показателю января-сентября 2024 года.

Тем не менее, можно говорить о том, что в промышленном секторе наметилась положительная тенденция, ведь в отрицательной зоне в сентябре текущего года остался только дин из четырех секторов промышленного производства, включенных в расчет индекса.. В трех зафиксирован рост: в сырьевом секторе – на 6,5 процента, в обрабатывающем секторе – на 2,2 процента, в энергетическом секторе – на 23,3 процента. И только сектор водоснабжения и водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений в сентябре остался в отрицательной зоне – минус 7 процента.

«Лидерами среди обрабатывающих отраслей региона в сентябре 2025 года относительно соответствующего месяца 2024 года стали: производство текстильных изделий – 182,4оцента, металлургическое производство – 157,1 процента, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии – 125,9 процента, – перечислили в Орелстате. – Значительное падение по прежнему наблюдается в производстве: электрического оборудования – 67,2 процента, мебели – 70 процентов, одежды – 77,4 процента, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 80,1 процента».

Для справки: индекс промышленного производства – это агрегированный индекс по четырем видам экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». Индекс формируется на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей, в натуральном или стоимостном выражении.

ИА “Орелград”