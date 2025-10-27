Мэром Орла может стать Лагутин

Но для этого ему придется побороться с действующим градоначальником Парахиным.

Орловский горсовет народных депутатов 31 октября проведет свое очередное заседание. Проекты решений депутатского корпуса уже подготовлены. Один из них касается избрания мэра города Орла. Напомним, данная процедура в текущем году существенно изменилась. Согласно новому региональному закону, потенциального мэра для Орла сначала выбирает губернатор. Затем он вносит кандидатуры на рассмотрение Орловского горсовета, которые выносят окончательное решение. Данная норма недавно была закреплена статьей 17 Устава города Орла.

«Кандидатуры для проведения голосования по избранию мэра города Орла представляются Орловскому городскому Совету народных депутатов губернатором Орловской области в порядке, установленном Законом Орловской области от 05.06.2025 № 3208-ОЗ «Об отдельных правоотношениях, связанных с избранием Мэра города Орла», – следует из пояснительной записки к проекту решения депутатского корпуса. – Кандидатом на должность мэра города Орла может быть гражданин, который на день представления Орловскому городскому Совету народных депутатов кандидатов на должность не имеет в соответствии с законодательством об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ ограничений пассивного избирательного права».

Представление губернатора о кандидатах поступило в Орловский городской Совет народных депутатов 23 октября. В частности, глава региона предложил парламентариям рассмотреть две кандидатуры: Владимира Лагутина, генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Рекламно-производственная компания «Орел медиа», выдвинутого Общественной палатой Орловской области; Юрия Парахина, действующего мэра города Орла, выдвинутого Ассоциацией «Совет муниципальных образований Орловской области».

Первыми вопрос рассмотрели члены парламентского комитета по правовому регулированию местного самоуправления. Они сочли возможным внести вопрос в повестку дня ближайшей сессии. По условиям, решение об избрании мэра города Орла принимается на заседании Орловского городского Совета народных депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов, тайным голосованием.

ИА “Орелград”