Медицинской реабилитацией займется обновленная «Дубрава»

27.10.2025 | 10:23 Важное, Медицина, Новости

Областные власти изменили статус известного санатория.

ИА “Орелград”

Губернатор Андрей Клычков на основании предложения департамента здравоохранения Орловской области распорядился создать автономное учреждение здравоохранения «Санаторий «Дубрава». Сокращенно организация будет называться так: АУЗ ОО «Санаторий «Дубрава». Реформа пройдет путем изменения типа существующего бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Санаторий «Дубрава» (БУЗ ОО «Санаторий «Дубрава»). В названии изменится только одна буква, но статус учреждения будет изменен с бюджетного на автономный.

Основными целями деятельности АУЗ ОО «Санаторий «Дубрава» губернатор Клычков определил медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение населения. Функции и полномочия учредителя обновленной «Дубравы» возложены на региональный департамент здравоохранения. Имущество, закрепленное за БУЗ, в полном объеме переходит в АУЗ. Департаменту здравоохранения поручено в срок до 1 января 2026 года провести необходимые организационно-правовые мероприятия по созданию автономного учреждения и утвердить его устав.

Департаменту государственного имущества и земельных отношений поручено внести соответствующие изменения в реестр имущества Орловской области. А руководство БУЗ ОО «Санаторий «Дубрава» в установленном порядке должно направить информацию о фактической реорганизации в налоговые органы. Контроль за этой небольшой реформой возложен на заместителя губернатора Орловской области по социальной политике.

Ранее проведенный анализ результатов оказания услуг по медицинской реабилитации в Орловской области указал на устойчивый рост численности населения, нуждающегося в таких услугах. С 2019 года у взрослых он вырос на 72,4 процента, у детей – на 25,2 процента. В 5-летней динамике отмечается рост доли граждан, завершивших медицинскую реабилитацию, в том числе инвалидов: взрослые – на 5,5 процента, дети – на 15,6 процента. При этом у детей доля тех, кто завершил медицинскую реабилитацию, в 2024 году достигла значения 98 процентов.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU