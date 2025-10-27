На Орловщине почта изменит график из-за праздника

День народного единства, 4 ноября, станет для большинства отделений выходным.
Однако в обычном режиме продолжат работать отделения «Почты России», которые участвуют в адресной программе Ozon и Wildberries.
Тем не менее, в праздничный день будет прекращена доставка писем, газет и журналов. На пенсии и пособия это не распространяется. Их доставят в соответствии с графиком, который согласован с региональными отделениями Социального фонда России.
Кроме того, изменения затронут и предпраздничный день, 3 ноября. В эту дату отделения закроются на час раньше.
ИА «Орелград»