На Орловщине почта изменит график из-за праздника

День народного единства, 4 ноября, станет для большинства отделений выходным.

Однако в обычном режиме продолжат работать отделения «Почты России», которые участвуют в адресной программе Ozon и Wildberries.

Тем не менее, в праздничный день будет прекращена доставка писем, газет и журналов. На пенсии и пособия это не распространяется. Их доставят в соответствии с графиком, который согласован с региональными отделениями Социального фонда России.

Кроме того, изменения затронут и предпраздничный день, 3 ноября. В эту дату отделения закроются на час раньше.

ИА «Орелград»