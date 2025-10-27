Мошенники обманули орловцев почти на 400 миллионов

Об этом рассказал прокурор Орловской области Алексей Тимошин.

Он дал краткий обзор текущей криминогенной обстановки в интервью «Орёлтаймс».

По словам Тимошина, с января по сентябрь текущего года включительно общая преступность в регионе снизилась на 6,2%. Так, сократилось число убийств, грабежей и разбоев, краж. Однако есть и проблемные сферы.

Прокурор области отметил, что число выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выросло на 31,9%. При этом Алексей Тимошин уточнил, что активность по пресечению наркопреступлений не снижается.

Также выросло число выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия — на 29,7%.

Количество телефонных мошенничеств уменьшилось на 17%. Однако таких случаев всё ещё очень много (1160). «Ущерб от дистанционного мошенничества составил почти 400 миллионов рублей», – подчеркнул Тимошин.

Также прокурор Орловской области отметил «определённые проблемы» с предупреждением преступлений в сфере безопасности дорожного движения. С января по август включительно количество ДТП выросло на 22%. 96 человек погибли, 629 получили различные травмы.

ИА «Орелград»