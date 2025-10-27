С Коршунова и его родственников взыщут сотни миллионов

Также иск касается глав трёх компаний.

Соответствующее решение принято Заводским районным судом города Орла.

Иск о взыскании целых 216 миллионов рублей подавала Генеральная прокуратура России — в интересах страны. Как рассказали в пресс-службе Заводского суда, ответчиком выступал начальник УГИБДД УМВД по Орловской области (то есть Александр Коршунов), его родственники, а также ООО «Автопоток», ООО «Автостандарт», ООО «НИАКОР» и руководители данных компаний.

Ведомство требовало взыскать в доход государства данную сумму «как имущество, полученное в нарушение законодательства о противодействии коррупции». Дело рассматривалось как гражданское.

Суд установил, что в период с 2010 по 2023 Коршунов контролировал деятельность нескольких ООО (вопреки установленным запретам), при этом не сообщая о соответствующих доходах в своих декларациях. Средства использовались для покупки различного имущества, включая недвижимость.

В итоге суд счёл требования справедливыми и взыскал с ответчиков 216 миллионов 209 тысяч 811 рублей.

Решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, ранее сам Коршунов, после разбирательств длиной в четыре года, признан виновным по статьям «мошенничество», «злоупотребление служебными полномочиями» и «незаконное участие в предпринимательской деятельности». Также по последней статье, в рамках другого дела, осуждён его родственник.

Как пояснили ИА «Орелград» в пресс-службе Управления МВД по нашей области, на данный момент Александр Коршунов уже не занимает должность главы регионального Управления ГИБДД. Его уволили по отрицательным основаниям несколько месяцев назад. Во время судебных разбирательств по его уголовным делам он был отстранён от службы, но не уволен.

ИА «Орелград»