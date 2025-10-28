Исследователей избирательного права из Орла позвали на конкурс

Студенты и молодые ученые могут стать лауреатами «Атмосферы».

Избирательная комиссия Орловская области напомнила жителям региона о том, что они вправе подать заявку на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Атмосфера». Желающим надо поторопиться – заявки принимаются до 14 ноября. Заявки, поступившие после указанной даты, рассматриваться не будут. Участниками могут стать обучающиеся образовательных организаций и педагогические работники в возрасте 18-35 лет. Студенты, молодые ученые и педагоги могут представить свои проекты в одной из четырех номинаций, допускается коллективное авторство.

Как пояснили в облизбиркоме, речь идет о конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса. Он включен в план повышения правовой и политической культуры избирателей и участников референдума. Атмосфера подготовки и проведения избирательного процесса может быть представлена, например, в номинации «Цифровая волна». Здесь примут работы информационно-разъяснительного характера в электронном формате, созданные с помощью цифровых технологий, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Причем работы конкурсантов должны быть направлены на популяризацию выборов и референдумов.

В номинации «Творческий циклон» необходимо представить короткое, не более полуторы минут, видео о важности участия в жизни страны и значимости личного выбора. По словам организаторов, для оценки этих работ важны наличие социальной значимости, оригинальность авторского замысла и уникальность использованных материалов, целостность композиции и техника исполнения.
В номинации «Научный фронт» жюри учтет полноту изучения темы, использование эмпирических данных, проработанность решения проблемы и обоснованность выводов. А в номинации «Методстанции» будут оцениваться обучающие материалы, с помощью которых молодые и будущие избиратели могут вникнуть в избирательную тематику, а организаторы выборов – лучше уяснить процесс. В данном случае конкурсные материалы должны быть информативными и хорошо оформленными с точки зрения дизайна, быть наглядными и доступными для восприятия.

У всех перечисленных номинация имеются отдельные специфические критерии оценки присланных работ. А общими для всех номинаций являются требования к актуальности и самостоятельности работы, соответствию избирательному законодательству, грамотности, перспективности и наличию апробации. Подробно ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте РЦОИТ при ЦИК России, подсказали в Избирательной комиссии Орловской области.

