«Почта России» будет хранить «плавающий фонтан»

Объединенный муниципальный заказчик Орла заключил соответствующий контракт.

Свои услуги предложили четыре претендента. При начальной цене контракта в 3,26 млн рублей, итоговую в ходе торгов удалось снизить до 1,49 миллиона. Окажет услуги по аренде склада под хранение «Плавающего фонтана» УФПС Орловской области АО “Почта России”.

Основные условия указаны в проекте контракта, опубликованного в ЕИС «Закупки». Ответственное хранение имущества предполагает полную материальную ответственность исполнителя. Требования к складу: расположение на первом этаже, площадь не менее 500 кв. м, наличие охраны и видеонаблюдения 24/7, свободная территория от прав третьих лиц, удобный доступ для грузового транспорта. Дополнительные обязательства исполнителя включают рациональное размещение имущества, проведение инвентаризаций (по заявке), содействие в проверках заказчика, обеспечение доступа представителей ОМЗ. Окончание оказания услуг – 20 апреля 2026 года.

В минувшем году хранительницей фонтана была предпринимательница Суханова Анна Дмитриевна из поселка Соловецкий.

ИА “Орелград”