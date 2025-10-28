На Орловщине при Кадровом центре открылся новый молодёжный клуб

Он появился в Дмитровском районе.

Ранее такие клубы создали при Кадровом центре Орловской области в Орле и Болхове.

Ожидается, что объединение поможет дмитровской молодёжи состояться в профессии и выстроить карьеру. Новый клуб под названием «Молодые кадры» ориентирован уже на студентов.

Первая встреча прошла в Дмитровском филиале Орловского техникума агротехнологий и транспорта. Специалисты Кадрового центра провели со студентами тренинги. 15 участников познакомились с методами и особенностями поиска работы. Также юноши и девушки смогли узнать о региональном рынке труда.

Клубы создаются в рамках комплексной модернизации службы занятости, которая сейчас происходит в нашем регионе.

ИА «Орелград»