Проект нового Дома культуры прошёл госэкспертизу

28.10.2025 | 11:15 Культура, Новости

Здание планируется построить в Должанском районе в селе Кривцово-Плота.

vk.com/depdor57

Дом культуры расположится на местной улице Центральной, 4. Об этом сообщил Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Здание будет одноэтажным. Его площадь составит 697,2 квадратного метра. ДК сможет вместить 135 человек. Также здесь будет своя котельная.

Предварительная стоимость строительства оценивается в 124 миллиона рублей. В обозримом будущем Министерство культуры рассмотрит орловскую заявку на получение субсидии.

Инициативу планируется воплотить в жизнь в рамках национального проекта «Семья» и федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

vk.com/depdor57
vk.com/depdor57

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU