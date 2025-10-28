Проект нового Дома культуры прошёл госэкспертизу

Здание планируется построить в Должанском районе в селе Кривцово-Плота.

Дом культуры расположится на местной улице Центральной, 4. Об этом сообщил Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Здание будет одноэтажным. Его площадь составит 697,2 квадратного метра. ДК сможет вместить 135 человек. Также здесь будет своя котельная.

Предварительная стоимость строительства оценивается в 124 миллиона рублей. В обозримом будущем Министерство культуры рассмотрит орловскую заявку на получение субсидии.

Инициативу планируется воплотить в жизнь в рамках национального проекта «Семья» и федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

ИА «Орелград»