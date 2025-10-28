В Орле объяснили, почему «100 грамм» до сих пор легальны

Разъяснения об обманчивых ценниках дали орловские юристы.

Разъяснения опубликованы в рамках проекта «Правовая защита без границ», который реализуется при поддержке департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области. Об этом сообщили в Орловском региональном отделении Ассоциации юристов России. Очередной темой в рамках указанного проекта стала тема так называемых обманчивых ценников, на которых крупным шрифтом указывается цена товара, а мелким шрифтом добавляется, что цена указана не за полноценный килограмм, а всего за 100 грамм.

Как говорят в Ассоциации, с юридической точки зрения это нарушение, поскольку такие действия подпадают под статью 14.7 КоАП РФ (обман потребителей) и статью 14.8 КоАП РФ (нарушение иного права потребителя, а именно — права на достоверную информацию). Более того, в России уже сложилась определенная практика, в частности, Роспотребнадзор и суды неоднократно признавали такие ценники нарушением, поскольку покупатель имеет право на однозначное понимание цены без необходимости производить в уме вычисления.

Несмотря на судебную практику, указанные ценники из магазинов не исчезают. Возможно потому, что не каждый покупатель пойдет жаловаться в Роспотребнадзор или обратится в суд. На законодательном уровне такие ценники пока однозначно не запрещены, хотя, как отмечают орловские юристы, этот вопрос неоднократно поднимался. В Госдуму даже вносили законопроект, предлагавший запретить указание цены за 100 грамм и обязать продавцов указывать цену только за килограмм или за единицу товара.

«Почему его не приняли? Официальные отзывы были отрицательными, – пояснили в Орловском региональном отделении Ассоциации юристов России. – Основные аргументы: «излишнее вмешательство в рынок» — сочли это слишком жестким регулированием; «действующих норм достаточно» — проблема якобы не в системе, а в некорректном исполнении (мелком шрифте); «может отпугнуть покупателей» — цена за килограмм дорогих товаров (икра, деликатесы) выглядит пугающе большой».

Пока системного запрета нет, «цена за 100 гр» остается легальным, но зачастую недобросовестным маркетинговым инструментом, призванным создать иллюзию выгоды, подчеркивают в Ассоциации. Поэтому юристы советуют орловцам быть бдительными и понуждать бизнес соблюдать закон, требовать четких и честных ценников, жаловаться на нарушения. Прежде всего, следует сфотографировать ценник как доказательство.

«Спокойно обратитесь к администратору, ссылаясь на статьи закона, – рекомендуют орловские юристы. – Часто спор решается на месте. Если не помогло — пишите претензию и требуйте перерасчета. Жалуйтесь в Роспотребнадзор через портал «Госуслуги». Штраф для магазина практически гарантирован. Чем больше таких обращений, тем выше шанс, что когда-нибудь здравый смысл победит, и нас перестанут заставлять умножать в уме, просто чтобы узнать реальную стоимость продуктов».

ИА “Орелград”