Орловчанка пыталась получить деньги за коробку от лекарств

Однако её разоблачила система «Честный знак».

О любопытном случае рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Утверждается, что женщина пришла в одну из аптек Орла с претензией. Она заявила, что несколько часов назад приобрела там ветеринарный препарат «Декста-2» (за наличные средства), но после выяснила — коробка пуста. Орловчанка требовала возврата средств.

Однако после проверки через систему «Честный знак» выяснилось, что дело обстоит совсем другим образом. «Упаковка… была приобретена легально в другой аптеке, использована, а затем принесена в другую точку для недобросовестного требования возврата средств», – указали в пресс-службе.

Мошенники используют такие схемы именно при наличной оплате — чтобы избежать цифрового следа. Однако «Честный знак» не даёт им такой возможности.

ИА «Орелград»