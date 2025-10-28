Орловца осудили за причинение смерти по неосторожности

Смертельное ЧП произошло на производстве в этом году.

Речь идёт о случае от 31 июля. Как установил Кромской районный суд, механизатор находился на складе и работал на погрузчике, наполняя кузов грузового автомобиля зерном.

Он решил использовать задний ход, но не убедился в безопасности своего манёвра. В итоге погрузчик наехал на сотрудницу предприятия. Женщина скончалась.

Орловца признали виновным в «причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Приговором стало ограничение свободы на срок два года. На тот же срок ему запретили заниматься деятельностью, связанной с эксплуатацией транспортных средств.

Информацию сообщили в орловском управлении Следственного комитета России.

Как дополнительно рассказали в прокуратуре области, ранее (но уже после смертельного ЧП) орган наздора выявил на предприятии нарушения охраны труда и внёс руководителю представление об их устранении. Заместитель генерального директора был оштрафован в административном порядке.

ИА «Орелград»