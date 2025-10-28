Узаконить пляж обязали чиновников под Орлом

Решать далеко не самую сложную проблему пришлось по суду.

Покровский районный суд рассмотрел административное дело по административному иску департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Соответчиками в данном процессе выступили администрация Покровского района и Покровский районный Совет народных депутатов. Областные чиновники обвинили своих муниципальных коллег в незаконном бездействии и просил суд обязать ответчиков устранить допущенные теми нарушения требований действующего законодательства.

Как пояснили в пресс-службе суда, предметом спора стал пляж. Власти на местах обязаны самостоятельно определять места массового отдыха населения на воде. Купаться разрешено только на официальных пляжах, которые предварительно прошли процедуру приемки. За состоянием пляжей следят сотрудники МЧС и Роспотребнадзора. А местные власти обязаны выделять денежные средства на обустройство и содержание пляжей. На территории Покровского района местном официального отдыха определен муниципальный пляж на водохранилище на реке Липовец в деревне Юдинка Даниловского сельского поселения.

Из иска следовало, что районные власти до сих пор не утвердили правила использования водных объектов для рекреационных целей. Тем самым, по мнению истца, они нарушили требования Водного кодекса Российской Федерации и Правила пользования пляжами в Российской Федерации, утвержденных приказом. Кроме того, они не заключили договор водопользования, чем нарушили требования постановления правительства страны, изданного в 2023 году. Проблему можно было решить без суда. Областной департамент ранее выдал предостережение администрации Покровского района области о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Однако оно не было исполнено.

Департамент почитал, что сложившаяся ситуация «препятствует в реализации его полномочий, а также нарушает право использования жителями Покровского района водных объектов для рекреационных целей (туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан, в том числе организации отдыха детей и их оздоровления)». Выслушав участников процесса и исследовав письменные материалы дела, суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Во-первых, бездействие местных чиновников и депутатов признано незаконным. Во-вторых, суд обязал местный парламент незамедлительно по вступлении решения в законную силу «принять меры по разработке и согласованию в установленном законом порядке Правил использования водных объектов для рекреационных целей». Администрацию Покровского района столь же незамедлительно обязали заключить договор водопользования для эксплуатации пляжа в Юдинке и в отношении водного объекта, то есть реки Липовец, уточнили в пресс-службе Покровского районного суда.

